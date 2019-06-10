İlçe Seçim Kurulu'ndan tartışma yaratacak karar

Avcılar İlçe Seçim Kurulu, 23 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala tartışılacak bir karar aldı.

Avcılar İlçe Seçim Kurulu’ndan sandık görevlilerine gönderilen yazıda, kayıtlı oldukları sandık dışında görevlendirilen sandık kurulu üyelerinin görev aldıkları sandıkta oy kullanamayacakları belirtildi.

Avcılar 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gül Pak imzası ile sandık kurulu memur üyelerine gönderilen “Sandık Kurulu Üyeliği” konulu atama yazısında şu ifadeler yer aldı: “23/06/2019 Pazar günü en geç saat 07.00’da görevlendirildiğiniz sandığın başında hazır bulunmanız, kayıtlı olduğunuz sandıktan başka bir sandık kurulunda görevlendirilmiş olsanız dahi sadece esas kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanabileceğiniz, sandık kurulunda görev aldıysanız sandık kurulu başkanına Örnek 142 sayılı belge ibraz etseniz dahi görev yaptığınız sandıkta oy kullanamayacağınız hususu, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca tebliğ olunur.”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Avcılar İlçe Seçim Kurulu’nun aldığı bu kararın YSK’nın konuyla ilgili genelgesi ile çelişti. YSK’nın genelgesine göre; sandık kurulu üyeleri yapılan seçimlerde görev aldıkları sandıkta oy kullabiliyordu. YSK’nın genelgesinde sandık kurullarının Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanması ile ilgili “Büyükşehir belediye sınırları içinde ancak kayıtlı olduğu ilçe dışında görev alan bir kişi, yalnız büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullanır” hükmü bulunuyor.