İlçe Milli Eğitim'den 'Lüküs Hayat'a 'müstehcen' yasağı!

Tüm zamanların en beğenilen ve kapalı gişe oynayan ünlü Lüküs Hayat müzikalini yıl sonunda sahnelemek için aylardır provalarını sürdüren Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencilerine Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müzikali ‘argo ve müstehcen’ bulduğu gerekçesiyle izin vermedi.
Lüküs Hayat’ın orijinal metninde yer alan, 'argo ve müstehcen' olduğu öne sürülen sözcükleri çıkartmaları koşuluyla oyunu sahneleyebileceklerini öğrenen Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kendilerine önerilen sansür ve uygulanan yasaklamanın şaşkınlığını yaşadılar.
Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için 1933 yılında yazılan ve sahnelenen Lüküs Hayat, 1946 yılına dek yoğun ilgi görerek büyük izleyici kitleleriyle buluştu. 1958-1962 yıllarında tekrar sahnelenen, 1985 yılından bu yana ise kesintisiz sahnelenmeye devam eden Lüküs Hayat, Batılılaşma özentisi içindeki "sosyete"nin içine düştüğü durumun eleştirisinin yapıldığı, bu çerçevede yaşanan gülünçlüklerin sahneye taşındığı bir müzikaldir.
Darülbedayi'de 28 yıl boyunca kapalı gişe oynayan, Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Cemal Reşit Rey'in müziklerini yaptığı müzikalin şarkı sözlerinin yazarı ise o sırada hapiste olan Nâzım Hikmet’tir.
Hapisteki Nâzım Hikmet, dışarıda hızla değişen Türkiye’ye, yeni yeni türeyen seçkin zümreye, Türkiye’nin küçük burjuvazisine bakar ve o ünlü şarkının sözlerini yazar:
Şişli'de bir apartıman
Yoksa eğer halin yaman
Nikel-kubik mobilyalar,
Duvarda yağlı boyalar
Iki tane otomobil
Biri açık, biri değil
Aşçı, uşak, hizmetçiler
Dolu mutfak, dolu kiler
Hanım gider, sen gidersin
Gündüzleri çaydan çaya
Gece olur, davetlisin
Ya dineye ya baloya
Hey
Lüküs hayat, lüküs hayat
Bak keyfine yan gel de yat
Ne güzel şey
Oh ne rahat
Yoktur esin lüküs hayat
Yaz gelince adadaşın
Mayo giymiş kumlardasın
Etrafında güzel kızlar
Canın çeker, burnun sızlar
Hanım motorla dolaşır
Hanım serbest, kim karışır
Takarsın şeyleri bazı
Dünya böyle sen ol razı
Sen de kendi hesabına
Topla akşam etrafına
Sarıları, esmerleri
Kır şampanya kadehleri
Hey
Lüküs hayat, lüküs hayat
Bak keyfine yan gel de yat
Ne güzel şey,
Oh ne rahat
Yoktur esin lüküs hayat