İlçe Milli Eğitim'den 'Lüküs Hayat'a 'müstehcen' yasağı!

Samsun’da 19 Mayıs Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencilerinin sekiz aydır hazırlandıkları ‘Lüküs Hayat’ isimli tiyatro oyunu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ‘müstehcen’ bulunarak yasaklandı.

Tüm zamanların en beğenilen ve kapalı gişe oynayan ünlü Lüküs Hayat müzikalini yıl sonunda sahnelemek için aylardır provalarını sürdüren Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi Tiyatro Kulübü öğrencilerine Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, müzikali ‘argo ve müstehcen’ bulduğu gerekçesiyle izin vermedi.

Lüküs Hayat’ın orijinal metninde yer alan, 'argo ve müstehcen' olduğu öne sürülen sözcükleri çıkartmaları koşuluyla oyunu sahneleyebileceklerini öğrenen Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi öğrencileri, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kendilerine önerilen sansür ve uygulanan yasaklamanın şaşkınlığını yaşadılar.

Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için 1933 yılında yazılan ve sahnelenen Lüküs Hayat, 1946 yılına dek yoğun ilgi görerek büyük izleyici kitleleriyle buluştu. 1958-1962 yıllarında tekrar sahnelenen, 1985 yılından bu yana ise kesintisiz sahnelenmeye devam eden Lüküs Hayat, Batılılaşma özentisi içindeki "sosyete"nin içine düştüğü durumun eleştirisinin yapıldığı, bu çerçevede yaşanan gülünçlüklerin sahneye taşındığı bir müzikaldir.

Darülbedayi'de 28 yıl boyunca kapalı gişe oynayan, Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Cemal Reşit Rey'in müziklerini yaptığı müzikalin şarkı sözlerinin yazarı ise o sırada hapiste olan Nâzım Hikmet’tir.

Hapisteki Nâzım Hikmet, dışarıda hızla değişen Türkiye’ye, yeni yeni türeyen seçkin zümreye, Türkiye’nin küçük burjuvazisine bakar ve o ünlü şarkının sözlerini yazar:

Şişli'de bir apartıman

Yoksa eğer halin yaman

Nikel-kubik mobilyalar,

Duvarda yağlı boyalar

Iki tane otomobil

Biri açık, biri değil

Aşçı, uşak, hizmetçiler

Dolu mutfak, dolu kiler

Hanım gider, sen gidersin

Gündüzleri çaydan çaya

Gece olur, davetlisin

Ya dineye ya baloya

Hey

Lüküs hayat, lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne güzel şey

Oh ne rahat

Yoktur esin lüküs hayat

Yaz gelince adadaşın

Mayo giymiş kumlardasın

Etrafında güzel kızlar

Canın çeker, burnun sızlar

Hanım motorla dolaşır

Hanım serbest, kim karışır

Takarsın şeyleri bazı

Dünya böyle sen ol razı

Sen de kendi hesabına

Topla akşam etrafına

Sarıları, esmerleri

Kır şampanya kadehleri

Hey

Lüküs hayat, lüküs hayat

Bak keyfine yan gel de yat

Ne güzel şey,

Oh ne rahat

Yoktur esin lüküs hayat