İlçe belediyelerine de kayyum hazırlığı iddiası

Belediye başkanları hakkında bilgi isteyen İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısını paylaşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Sertaç Buluttekin ‘başka belediyelere de kayyum atanıp atanmayacağını kamuoyu merakla tartışırken İçişleri Bakanlığı bu konudaki niyetini net olarak ortaya koymuş zaten’ dedi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliği’nden ilçe belediye başkanları hakkında bilgi istediği bir yazıyı sosyal medya hesabından paylaşan Diyarbakır Barosu avukatlarından Sertaç Buluttekin, 13 ilçe belediyesine kayyum hazırlığı yapıldığını ileri sürdü.

Buluttekin, “Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri gibi başka belediyelere de kayyum atanıp atanmayacağını kamuoyu merakla tartışırken, İçişleri Bakanlığı bu konudaki niyetini net olarak ortaya koymuş zaten!” yorumunda bulundu.

Buluttekin'in paylaştığı, Diyarbakır Valiliği’ne gönderilen 9 Ağustos tarihli yazıda, “Ekteki tabloda belirtilen kişiler hakkındaki genel bilgilerin forma işlenerek 16.08.2019 günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” deniliyor.

Buluttekin’in paylaştığı 16 Ağustos tarihli belgede ise, “Valiliklerden Gelen Yargı Safahatları” başlığı altında Diyarbakır’ın Bismil, Çınar, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçe belediye başkanlarının bilgileri yer alıyor. İsmi geçen ilçeler HDP tarafından yönetiliyor.