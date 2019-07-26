İlber Ortaylı’dan el öpme açıklaması: Şeyh olmasıyla alakası yok

Tarihçi, yazar İlber Ortaylı, Cerrahi Tarikatı’nın şeyhi olarak anılan gerici İnançer’in elini öpmesiyle ilgili yaptığı açıklamada ‘Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir. İnançer'in şeyh olmasıyla alakası yok’ dedi.

Kültür ve Turizm Bakanının danışmanı, tarihçi, yazar İlber Ortaylı, Cerrahi Tarikatı’nın şeyhi olarak bilinen ve kadın düşmanı açıklamalarıyla tepki toplayan Ömer Tuğrul İnançer'in elini öpmesiyle ilgili açıklama yaptı.

'O BENİM BEN ONUN ELİNİ ÖPÜYORUM'

Ortaylı “Ben onun elini öpmüyorum. O benim elimi öpüyor ben de onun elini öpüyorum. Bu çok eski bir İstanbul adetidir, yobazlık değildir. Bunun İnançer'in şeyh olmasıyla ilgili alakası yok. Benim çok eski bir arkadaşımdır. Bu arkadaşlığa binaen yapılır. Biz okul arkadaşımız olan ablalara da böyle yaparız” dedi.

Ortaylı’nın imza gününe gelen İnançer’in elini öptüğü görüntüler, sosyal medyada yayımlanmasının ardından tepkilere yol açmıştı.



Adı Cerrahi Tarikatı’nın şeyhleri arasında anılan Ömer Tuğrul İnançer, harf devrimi için “köpekleştirme” demiş ve kadın düşmanı şu sözleriyle gündeme gelmişti: