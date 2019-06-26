İlave TV muhabiri Arif Kocabıyık kimdir? 'Ellerim tutulurken gözüme yumruk atıyordu'

Son dönemde yaptığı sokak röportajlarıyla 'muhalif' bir görüntü veren İlave TV'den Arif Kocabıyık'a ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Kocabıyık'ın üniversitede solcu öğrencilere saldıran faşist bir güvenlik görevlisi olduğu öne sürülürken, Berkin Elvan'a ilişkin ise küfürlü bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ülkücü olduğunu gizlemediğini belirten Kocabıyık ise, küfürlü paylaşımı kendisinin yapmadığını iddia etti ve paylaşımı sildiğini açıkladı.

İlave TV adıyla sokak röportajları yapan ve "muhalif muhabir" olarak gündeme gelen Arif Kocabıyık'a ilişkin ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Kocabıyık'ın daha önceki işine ilişkin Sendika.org'da bir yazı kaleme alan Süleyman Kaymaz, "Arif isimli bu muhabir, yıllarca, özel güvenlik olarak biz solcu-sosyalist gençlerin mücadelelerinde öğrencileri coplamış, bazen de sivil giyinip elinde kamerasıyla öğrencileri fişlemiş bir insandır. Evet konuya biraz sert girdim ama durum böyle… Şimdi ise bu şahıs, zamanında öğrencileri fişlediği kamerası ve o kamerasıyla elde ettiği röportajlarıyla, sosyal medya üzerinden muhalif bir kişiliğe bürünerek karşımıza çıkmaktadır. Bu işte bir terslik var gibi, değil mi?" ifadesini kullandı.

'ÇÜNKÜ FAŞİSTSİNDİR...'

"Belki değişmiş olabilir diye de düşünebiliriz. Fakat ben buna inanmıyorum" diyen Kaymaz, şöyle devam etti:

"Çünkü bu şahıs, örneğin, 6 Kasım 2013 YÖK eyleminde; 'Parasız, nitelikli' eğitim isteyen biz öğrencilere kinle saldıran özel güvenlik ekibinin içindeydi ve ben o gün, onun kinini yüzünde çok iyi görmüştüm. Zira gözaltına alındığımda iki kişi elimi arkadan tutarken, Arif de yüzüme yumruk atıyor, kafamı otobüse doğru vurmaya çalışıyordu. Ben direnç gösterdiğimde ise diğer güvenliklerle beraber eril küfürler edip daha da saldırganlaşıyordu. Aynı şekilde diğer arkadaşıma da benzer şekilde şiddet uyguluyordu. Sorarım size hangi hukuk, hangi etik etkisiz hale getirilen kişiye vurmayı onaylar? Ki bunun adına İŞKENCE derler ve iki eli tutulmuş insanların yüzüne yumruk atmak bir görev kalıbının içine dahil edilemez. Ne olursa olsun! Zaten şahıs etkisiz hale getirilmiş, ne diye vurursun? Çünkü faşistsindir, özgür düşünen gençlere kinin vardır. İçinde yatanı dışarı yansıtmaktan çekinmiyorsundur. Öte yandan şunu söylemeden de geçmeyeyim; ekseriyetle bu Arif denilen şahıs, eylemlerde korkusundan arka taraflarda durur; ancak eli tutulan, etkisiz hale getirilen gençlere vururdu, böyle de cesaretlidir kendisi!"

AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kocabıyık, "İlave tv sizleri seviyor derken din dil ırk gözetmeksizin hepinizden bahsediyordum. Ayriyetten hiç bir zaman ülkücü olduğumu gizlemedim. Şu anki yönetim biçimine itirazım olduğunu ülkenin durumunun iyi gitmediğini ve bu yüzden mhp ile ilişkimi kestiğini açıklamıştım. Hiç bir zaman ırkçılık yapmadım yapmam da" ifadesini kullandı.

Açıklamada Berkin Elvan'a ilişkin yapılan küfürlü paylaşımı hesabı kullanan diğer "arkadaşların" paylaştığını iddia eden ve yeni haberi olduğunu öne süren Kocabıyık, paylaşım dolayısıyla özür diledi.