İlaçlara yüzde 26 zam geldi

Sağlık Bakanı tarafından açıklanan yüzde 26 ilaç zammı uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan ilaç zamları, bugün itibariyle etiketlere yansıdı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), “ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 19 Şubat'tan itibaren kullanılacak olan yeni Avro değerinin açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini ve eczacıların depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını” duyurmuştu.

19 Şubat itibari ile zamlı ilaç fiyatları bugün satılmaya başlandı. İstanbul’daki eczanelerden alınan bilgilere göre daha önce büyük boy kaşıntı ilacı 45 TL’den alıcı bulurken bugün bu rakam 49.90 TL’ye çıktı. Ağrı kesicinin fiyatı 9.94 TL’den 12.27 TL’ye yükseldi.