İlaç krizi zirve yaptı: Eczanelere ilaç gitmiyor!

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak avro değerinde zam oranının yüzde 26,4 olarak uygulanmasına karar verilmesinin ardından zammın geçerli olacağı 19 Şubat'ı bekleyen depolar ve firmalar eczanelere ilaç vermeyi durdurdu. Türk Eczacıları Birliği, 'Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor' dedi.

AKP'nin ilaç fiyatlarını belirleyen avro kuruna yaptığı yüzde 26,4'lük zam bir süredir devam eden ilaç krizini yeniden zirve noktasına çıkardı.

İlaçların fiyatlandırmasında geçerli olan avro kuru yapılan zammın ardından 2,6 liradan 3.4 liraya yükselirken, bu zammın ardından depolar ve firmalar eczanelere ilaç temimini durdurdu.

Zammın geçerli olacağı 19 Şubat tarihine kadar süreceği belirtilen duruma ilişkin açıklama yapan Türk Eczacıları Birliği (TEB), yaptığı açıklamada "Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor" dedi.

Açıklamada, "Yapılan düzenleme ile ilaç sanayisi rahatlamış olsa da, hastaların ve eczacıların sorunları devam etmektedir. Tüm toplumun ekonomik olarak zorluk yaşadığı bir durumdan elbette eczacılar da etkilenmektedir. Eczacının kârlılığının ilaç fiyatlarına bağlı olması tek yönlü değildir. İlacın fiyatı arttıkça eczacının kârlılığı düşmekte ve giderleri artmaktadır" denildi.

