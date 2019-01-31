İlaç krizi büyüyor: 19 Şubat'a kadar ilaç yok...

İlaç fiyatlarını belirleyecek yeni kurun belirleneceği 19 Şubat öncesi büyük bir ilaç krizi yaşanıyor. Firmalar ve ecza depoları birçok ilacı fiyatların yükselmesini beklediği için elde tutarken, hastalar ilaçlara erişemiyor.

Bir süredir bazı ilaçlar eczanelerde ve depolarda bulunamıyor. Aralarında sık kullanılan psikiyatri ilaçlarının da olduğu ilaçlar hastalar tarafından temin edilemiyor. Özellikle yeşil reçeteli olarak tabir edilen ve kontrole tabi olan ilaçları hastalar bulmakta zorluk yaşıyor.

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız uzmanlar ve eczacılar, kur dalgalanmalarının yaşandığı yaz aylarından bu yana ilaç temininde zaman zaman zorluklar ortaya çıktığını belirttiler.

Özellikle uzun süreli tedavisi gerekebilen psikiyatrik hastalıklarda sık kullanılan lityum (Lithuril), lorazepam (Ativan), alprazolam (Xanax), klonazepam (Rivotril) gibi ilaçların eczanelere bir süredir gelmediği ve hastaların zorluk yaşadığı açıklandı.

Öte yandan bu ilaçların, ilaç firmaları ve büyük ecza depoları tarafından kur farkına dayalı zam beklentisi nedeniyle piyasaya verilmediği de edinilen bilgiler arasında. İlaç firmaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki anlaşmaya göre ilaç fiyatlarında kullanılan avro kurunun 2,69 Türk Lirası olduğu ve 19 Şubat'ta yapılacak yeni anlaşmayla bu kur dengesinin 3,5 Türk Lirası'na çıkmasının beklendiği belirtildi.

Yeni sabit kurun belirlenmesi beklenirken hem ilaç firmalarının hem de büyük ecza depolarının ellerinde bulunmasına rağmen ilaçları bir süredir eczanelere dağıtmadıkları ve stokları öğrenildi. Avro zammı beklentisi nedeniyle birçok ilde hastaların uzun süredir ilaçları temin edemedikleri ve hekimlerin de zor durumda kalan hastalar için farklı reçeteler düzenlemek zorunda kaldıkları belirtildi.

Döviz fiyatlarını tavan yaptığı Ağustos ayında da büyük bir ilaç krizi yaşanmış, yüzlerce ilaç temin edilememişti.

Türkiye Eczacılar Birliği de 2018 değerlendirme raporunda 140 ilaca ulaşmakta güçlük çekildiğini duyurmuş, bu konuda önlem alınması talebini dile getirmişti.