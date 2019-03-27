İki partinin adayı AKP lehine istifa etti

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala BBP ve Saadet Partisi'nin Esenyurt adayları AKP lehine istifa etti.

BBP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Yusuf İvgen ve Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi adayı Hıdır Çakar, Esenyurt’ta gerçekleştirilen mitingde AKP Esenyurt Belediye Başkan Adayı Azmi Ekinci'ye destek vermek için istifa ettiklerini açıkladı.

Saadet Partisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesi 2’nci Sıra adayı Hıdır Çakar istifasının ardından yaptığı konuşmada, "Partimden istifa ediyorum. Sebebine gelince, bizim illegal örgütler ile işimiz olamaz. Biz milli görüşçüyüz" dedi.

Daha sonra konuşan Büyük Birlik Partisi Esenyurt Başkan Adayı Yusuf İvgen ise, "Seçim süreci boyunca yaptığım çalışmalarda oluşan tablolar beni çok rahatsız etti. Cumhur İttifakına bağlı kalmak adına adaylıktan çekiliyorum ve Azmi Başkanı destekliyorum" ifadelerini kullandı.