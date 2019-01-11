İki kızı danışman yapılan Merve Kavakçı'nın yeğeni de Saray'dan çıktı

Merve Kavakçı'nın kızlarının yanı sıra, yeğeni Erva Kan'ın da Saray'da görevli olduğu ortaya çıktı.

Kavakçı Ailesi’ne ilişkin son dönemdeki gelişmeler Türkiye gündemine oturdu.

Merve Kavakçı, 1999 yılında Meclis’teki başörtüsü krizi ile gündeme gelmiş ve ABD vatandaşı olduğu için Milletvekilliği düşürülmüştü. Dinci Akit gazetesinde de yazı yazan Merve Kavakçı’nın, 2017 yılında Malezya/ Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanması da tepkilere neden olmuştu.

Merve Kavakçı 1988 yılında Ürdün asıllı ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile evlendi. Bu evlilikten Fatma Gülham ve Mariam isminde iki kızı oldu. Kavakçı, Ali Ahmad Abushanab çifti 1993 yılında boşandı. Merve Kavakçı'nın eski eşi Cihangir İslam ise Saadet Partisi'nden milletvekili.

İKİ KIZI DA CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’yı Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atadığını hafta başında açıklanmıştı.

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a danışman olarak atanması tartışmalara neden olurken, Merve Kavakçı’nın diğer kızı Fatıma Gülham Abushanab’ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı olduğu ortaya çıkmıştı.

YEĞENİ DE CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ÇIKTI

Odatv'nin haberine göre Merve Kavakçı'nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan ise, AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. TBMM’nin sitesinde yer alan özgeçmiş bilgisine göre, Ravza Kavakçı, AKP Genel Başkan Yardımcılığı ve AKP MKYK ile MYK üyesi olarak görev yapıyor.

Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan’ın kızının adı ise, Erva Kan…

Merve Kavakçı’nın yeğeni olan Erva Kan’ın, “linkedin” isimli kariyer paylaşım sitesindeki profili de dikkat çekiyor. Çünkü Erva Kan profilinde, “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi/Proje Direktörü” olarak çalıştığını belirtiyor. Erva Kan, Aralık 2017 yılında bu yana Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde Proje Direktörü olarak çalıştığını profilinde ifade ediyor.

KAVAKÇI AİLESİ NERELERDE GÖREVLİ?

Merve Kavakçı, Malezya/Kuala Lumpur Büyükelçisi…

Merve Kavakçı’nın kızları Fatma Gülham ve Mariam, Cumhurbaşkanı danışmanı…

Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan, AKP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı…

Merve Kavakçı’nın yeğeni Erva Kan ise, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi proje direktörü…