İki kere oy kullanan AKP'liden açıklama: Şaka yaptım!

Yurt dışı seçmen listelerinde yer alan ve usulsüz şekilde iki kez kullandığı oyların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan AKP'li Şengül Erdoğan, gelen tepkiler üzerine Facebook hesabından bir açıklama yaparak 'şaka yaptığını' iddia etti.

Kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını Facebook hesabından paylaşan AKP'li Şengül Erdoğan, olayın basında yer alması ve gelen tepkiler üzerine yine Facebook hesabından bir açıklama yaparak "şaka yaptığını ve oyunu yalnızca Adnan Menderes Havalimanı'nda kullandığını" iddia etti.

Daha önceki paylaşımlarına göre, Şengül Erdoğan, "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" diyerek ilk oyunu Belçika'da kullanırken, ikinci oyunu ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullandı.

Erdoğan, bir yakının "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna, "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi.

Olay sonrası gelen tepkilerin ardından "şaka yaptığını" iddia eden Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: