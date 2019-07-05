İki gün önce 27 kuruş zam yapılan benzine 11 kuruş indirim

Hafta başında 27 kuruş zam yapılan benzin fiyatlarında bugün 11 kuruş indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 11 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Kurum 1 Temmuz'da da benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldığını duyurmuştu. Yapılan zamla bir litre benzinin fiyatı Ankara'da 7,16 liraya, İstanbul'da 7,08 liraya, İzmir'de de 7,15 liraya yükselmişti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, indirim bilgisini Twitter hesabından duyurdu.

Akaryakıt Fiyatlarında indirim 05/07/2019 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 11 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) July 4, 2019

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.