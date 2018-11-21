İki futbolcuya açılan Cemaat soruşturmasında karar verildi

Eski futbolcu Okan Buruk ve Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkındaki Cemaat soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

Cemaat'in futbol yapılanması kapsamında Başakşehirli futbolcu Arda Turan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında gizli tanık ifadesi doğrultusunda başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararında Turan ve Buruk hakkındaki "FETÖ üyesi" suçlamasının soyut olduğu ifade edildi.

Gizli tanığın, Galatasaray futbol takımındaki bazı futbolcuların 1997-1998 yıllarında Fetullah Gülen'in düzenlediği özel sohbetlere katıldığını söylediği anlatılan kararda Arda Turan'ın o tarihte 10 yaşında olduğu ve Galatasaray A Takımı'nda dahi bulunmadığı belirtildi.

Buruk'a yönelik suçlamanın da soyut olduğu belirtilen kararda antrenör hakkında aynı suçtan 2017 yılında yapılan başka bir soruşturmada da 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiği bildirildi.