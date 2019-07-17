İki çocuğun ölümüne neden olan AKP'li meclis üyesi ‘Takdir-i ilahi’ diyerek tahliye oldu

Mersin’de Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren Ramazan Topal’ın yargılandığı davanın istinaf duruşması görüldü. Mahkemede takdir-i ilahi diyen sanık tahliye edildi.

Mersin’de Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren Ramazan Topal’ın yargılandığı davanın istinaf duruşması görüldü.

Mahkeme, sanık hakkında tahliye kararı verdi.

TAKDİR-İ İLAHİ DEDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Çakmakçı kardeşleri aracıyla çarparak öldüren eski Toroslar Belediyesi’nin AKP’li Meclis üyesi Ramazan Topal’ın yargılandığı dava dün Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü.

Birgün'ün haberine göre, Topal savunmasında yaşananların “takdir-i ilahi” olduğunu savunurken, sanık avukatı ise müvekkilinin hızlı gitmediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti kararında bilinçli taksirle öldürme suçunun olmadığına hükmetti. Daha önce verilen 4 yıl 2 ay cezayı 7 yıla çıkartan mahkeme, bunun ‘iyi hal’den 5 yıla indirilmesine ve sanığın tutuklu bulunduğu süreden kaynaklı tahliye edilmesine karar verdi.