İki aylık kirasını ödeyemedi, ev sahibi evini yaktı

Antep’in Şehitkamil ilçesinde kiracı olan Vedat Köçegün, 2 aylık kirasını ödemeyince ev sahibinin içindeki eşyalar ile birlikte evi yaktığını söyledi.

İddiaya göre, 3 ay önce kiracı olarak taşındığı evin kirasını işinden ayrılması nedeniyle 2 aydır ödeyemeyen Vedat Köçegün'ün evi yakıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evine giren Köçegün, içeride bulunan elektronik eşyalardan yatak, yorganlarına kadar her şeyin yandığını gördü. Çocuklarının okul kıyafetleri ve malzemelerinin de küle döndüğünü gören Köçegün, evde elektrik de bulunmadığını söyledi.

Vedat Köçegün, evin ev sahibi tarafından kundaklanmış olabileceğini belirterek, ev sahibinin 2 aydır kira ödenmemesi nedeniyle kendisini sıkıştırdığını kaydetti. Bayram bitimine kadar ev sahibinden müsaade istediğini de anlatan Köçegün, "15 gündür karanlıkta oturuyoruz. Bayram günü belime aldığım darbe nedeniyle hastaneden dönerken 'evin yandı' dediler. Eve geldiğimde her yer kül olmuştu. İyi ki çocuklarım evde yoktu benimle birlikte hastanedeydiler. Evimde hiçbir şeyim kalmadı” dedi.

Öte yandan polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Ailenin iddiaları üzerine ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.