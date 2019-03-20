İki AKP'liyi Yeni Zelanda'ya götüren özel uçağın yakıt masrafı 1 milyon TL: Tarifeli uçakla gitseler 28 bine mal olacaktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda'ya 238 tonluk dev uçakla gitmesi tepkilere yol açtı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya 238 tonluk dev bir uçak olan Airbus A330'la gitmeleri tepkilere yol açtı.

Yapılan hesaplamaya göre bu seyahatin sadece yakıt masrafı yaklaşık 1 milyon TL.

Gidiş-geliş yaklaşık 34 bin kilometre olan yolculukta Airbus A330 her 100 kilometrede 863 litre yakıt harcıyor. 34 bin kilometrede harcanan yakıt 293 bin 420 litre. Bin litre yakıtın 650 dolar olduğu göz öününde buundurulduğunda bu seyahatte yaklaşık 190 bin 710 dolar yakıt masrafı yapılmış oluyor. Bu da Türk lirasında çevrildiğinde yaklaşık 1 milyon TL ediyor.

Oktay ve Çavuşoğlu tarifeli uçakla "business class" ile uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 28 bin TL'ye, ekonomi sınıfında uçsalardı kişi başı gidiş-geliş 8 bin TL'ye mal olacaktı.