IKBY’den Trabzon'daki olaya ilişkin açıklama: Gözaltılar serbest bırakılsın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti, dün Trabzon'un Çaykara ilçesinde 'Kürdistan' yazan atkı ile fotograf çektirmek isteyen ve atkıya tepki gösterenler arasında yaşanan arbedeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltında bulunan vatandaşların serbest bırakılması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, dün Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayınladı.

IKBY bayrağıyla fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarının saldırıya maruz kaldığını, daha sonra gözaltına alınıp mahkemeye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi bayrağı, Irak’ın içinde anayasal bir bayrak olduğu açık bir şey ve daha önce Türkiye’nin havalimanlarına ve salonlarına Kürdistan bölgesi heyetlerini karşılamak için konmuştur” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Kürdistan hükümeti başkanı, olayla ilgili endişelerini dile getirerek, Kürdistan bölgesinin ilgili kurumlarını, turistlerin en yakın zamanda turistlerin serbest bırakılması için Türk yetkililerle konuşmak için görevlendirmiştir.”