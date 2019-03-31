İhsan Eliaçık gözaltına alındı

Yazar İhsan Eliaçık, Batman’daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yazar İhsan Eliaçık, Batman’daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Tele1'in haberine göre, Eliaçık’ın bu gece gözaltında kalacağı ifadesinin yarın alınacağı öğrenildi.

Hakkında açılan soruşturma için İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye giden Eliaçık, başka bir soruşturmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendi.

İfadesini verdikten sonra Batman’daki soruşturma kapsamında da ifadesinin alınması için nöbetçi savcılığa götürülen Eliaçık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’nde (SEGBİS) yaşanan bir arızadan dolayı ifade veremedi. İhsan Eliaçık, ifadesinin alınması için adliyede bekletiliyor.

İSTANBUL’DAN ÇIKMAMA YASAĞI VAR

İhsan Eliaçık daha önce “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme Eliaçık’a adli kontrol uygulayarak İstanbul dışına çıkmama kararı vermişti.