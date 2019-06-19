'İhracatın şampiyonları'ndan 'Dünya bizi kıskandı ihracatımız arttı' videosu

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk lirasının değer kaybını 'İngiltere'de gerçekleşen bir operasyonla olmuş' gibi gösteren bir video yayımladı. Videoda ihracatçıların liranın değer kaybından sonra 'rekor üstüne rekor kırdığı' anlatılıyor. Liranın değer kaybının ihracatı artırdığı görüşüyse eskilere dayanıyor. Öte yandan ithal girdi bağımlılığı açısından 20 yılda çok şey değişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 26. Olağan Genel Kurul için hazırladığı videoda Türk lirasının değer kaybının "Türkiye'nin uluslararası arenada giderek güçlenmesinin" sonucu olarak 13 Ağustos 2018'de İngiltere'de gerçekleşen bir operasyonla yaşandığını öne sürdü.

Videoda kimliği belli olmayan bir kişinin talimat vererek, "Acilen Türkiye ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz" dediği görülüyor.

'TÜRKİYE'NİN BATI'YLA İLİŞKİLERİNDE YETERİNCE SORUN VAR'

Londra merkezli Bluebay Asset Management Stratejisti Timothy Ash, Twitter üzerinden videoyu eleştirerek, "Bu kuruluş Türkiye'nin ihracatını teşvik etmeye mi çalışıyor? Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerinde yeterince sorun var" dedi.

Ash, komplo teorisi içeren videoya yönelik olarak "Türkiye'nin ihracat mallarını satın alanlar bu konuda ne düşünecek?" diye sordu.

LİRANIN DEĞERİNDEN KAZANÇ SAĞLAYAN KİM?

Ancak videoda bundan sonrasında liranın değer kaybıyla birlikte ihracatta yaşanan artış ve "üst üste kırılan rekorlar" anlatılıyor.

Videoya göre "Türkiye ekonomisini yok etmek" için yapılan operasyonun ardından 15 bin şirket ilk kez ihracat yaparken, 39 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmaya başlandığı söyleniyor.

İŞSİZLİK ARTIYOR, İNŞAAT VE SANAYİ DÜŞÜŞTE

İhracat yapan patronların liranın değer kaybına ilişkin sevinçlerine karşılık, inşaat ve sanayide büyük düşüş yaşanıyor.

TÜİK'in açıkladığı nisan ayı sanayi üretimi verilerine göre sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 4 gerileme yaşandı. Aylık bazda düşüş ise yüzde 1 oldu.

İnşaat ve sanayide yaşanan düşüşle birlikte işsizlik de artıyor. TİM'in "rekor" sevincine karşılık, TÜİK’in verilerine göre işsizlik oranı geçen yıl aynı döneme göre 4 puanlık artışla yüzde 14,1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı geçen yıla göre 704 bin kişi azaldı.