İhracat artışı yavaşlayarak sürüyor

İhracat Mart’ta yüzde 11,5, ilk üç ayda ise yüzde 10,4 arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu yılın Mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. İhracat Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5, ilk üç ayda ise yine bir önceki döneme göre yüzde 10,4 arttı.

İhracat artışında birkaç faktör etkili:

İhracattaki artışta Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinin talebinin canlı olması önemli bir etken.

Artışta petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş de rol oynuyor. Petrol fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 civarında arttı. Petrol ya da petrol türevi ürünleri girdi olarak kullanan tüm ürünlerde de değişen oranlarda fiyat artışları söz konusu. Bu gelişmenin ihracata değer bazında yansıdığı görülüyor. Geçen yılla aynı miktarda ihracattan bu yıl daha fazla gelir elde ediliyor.

TL’nin değer kaybı da emekgücü maliyetleri başta olmak üzere üretim maliyetlerinin döviz bazında düşmesine, ihracatta “rekabet gücü” artışına neden oluyor.

Geçen yıla göre özellikle Ocak-Şubat aylarında hava koşullarının daha ılıman olması, baz etkisi yaratıyor. Geçen yıl sert kış koşulları nedeniyle üretim ve ihracatta iptaller, ertelemeler daha fazlaydı.

İhracat Ocak’ta yüzde 16, Şubat’ta yüzde 14 artarken, Mart’ta ulaştığı yüzde 11,5 ile, artış hızının yavaşlamaya başladığının sinyallerini veriyor.