İhraç iması: Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de...

Yeni parti tartışmalarına ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz' dedi.

AKP'den ayrılıp yeni parti kurma çalışmasına katılacağı öne sürülen isimleri hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihraç imasında bulundu. "Bu kutlu çatının altında, Rabbimizin 'öldürmekten beterdir' buyurduğu fitne ateşinin yakılmasına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Bu yolculukta makamlarını kaybedince nefislerine yenik düşenler çıktı. Biz zaferin ve kaderin tek sahibinin Allah olduğuna inanarak yolumuza devam ediyoruz. Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz" ifadesini kullandı. İLGİLİ HABER Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler