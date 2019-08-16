İHD'den 386'ıncı çağrı: Hasta mahpuslar serbest bırakılsın

İnsan Hakları Derneği, hasta tutukluların durumunu gündem yaptığı F Oturumları'nın 386'ıncısında 2016'dan beri tutuklu bulunan Ziya Ataman'la ilgili bilgi paylaşacağını duyurdu.

İnsan Hakları Derneği'nden (İHD) yapılan açıklamada bu Cumartesi Galatasaray Meydanı'nda 386'ıncısı yapılacak olan F Oturmasında hasta mahpus Ziya Ataman'ın durumu kamuoyuyla paylaşılacak.

İHD'den verilen bilgiye göre, Ziya Ataman 2016 yılında Van'da Dicle Haber Ajansı'nda stajyer muhabirlik yaparken, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen ve üç buçuk yıldır tutuklu olarak hapishanede tutulduğu belirtilen Ataman için tahliye kararı davanın şimdiye yapılmış olan sekiz duruşmasında çıkmadı.

İHD açıklamasında Ziya Ataman'ın ağır hasta olduğu ve bağırsaklarının artık tükenmiş olduğu belirtildi.

24 Eylül'deki duruşması öncesinde yapılacak bu açıklamayla Ziya Ataman'ın serbest bırakılması istenecek.

F OTURMALARI

"F Oturmaları", İnsan Hakları Derneği tarafından hasta tutukluların durumunu gündeme getirmek için yapılıyor. İHD Hapishane Komisyonu, bu şekilde uzun tutukluluk süreleriyle bir fiili işkenceye maruz bırakılan cezaevlerindeki hasta tutuklulara dikkat çekiyor.

Ziya Ataman'ın durumunun anlatılacağı F Oturumu 17 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30'da İstanbul'da Galatasaray Meydanı'nda yapılacak.