İHD Çocuk Komisyonu: 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu’nun raporuna göre son 16 yılda 440 bin çocuk doğum yaptı.

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu’nun raporuna göre son 16 yılda 440 bin çocuğun doğum yaptığı belirtildi.

Evrensel'in haberine göre İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonunun, TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde “Gündemimiz Çocuk, Çocuk Haklı” başlığında düzenlediği sempozyumda, komisyon raporu değerlendirildi.

Çocuk Hakları Komisyonu üyesi Zelal Coşkun, “Adalet verileri, yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya koyuyor. ECPAT 2015 yılı Türkiye Raporu’na göre; çocuklar, Türkiye’de cinsel şiddete en fazla maruz kalan grubu oluşturuyor. Türkiye’deki cinsel suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı isleniyor. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 3’üncü sıradadır. TÜİK verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi. Son 6 yılda 142 bin 298 çocuk anne oldu ve bu çocukların büyük kısmı dini nikâh ile evlendirildi. Türkiye’de AKP’nin iktidarda olduğu 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı verilerini de paylaşan Coşkun, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısının son 10 yılda yaklaşık üç kat arttığını belirterek, 2015 verilerine göre de yılda ortalama 17 bin istismar davası açıldığını, bu davaların yüzde 45’inin mahkumiyetle sonuçlanmadığını vurguladı.

Coşkun, Türkiye’de çocuk işçi sayısının iki milyona yaklaştığını ifade ederek, “Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı olarak çalışıyor. Mesleki eğitim alan özellikle turizm sektöründe uzun saatler çalıştırılan stajyerler, yani ‘çocuk işçiler’ ve çocuk işçiliği sayılabilecek uygulamalar ile çıraklık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmamaktadırlar. 2018 yılında “15-16 ve 17 yaşında olan üç çocuk çalışırken hayatını kaybetti ve ölen çocukların üçü de tarım emekçisiydi” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de çocuk yaşta evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97,4’ünün kız öğrenciler olduğu belirtilerek, imam hatip lise sayısının 2002’de 450 iken, 2017’de 1.408’e çıkarıldığı belirtildi.

Coşkun açıklamasının devamında, "MEB verilerine göre, Türkiye’deki özel öğretim kurumu sayısı 10 bin 53’tür. Bu kurumların üçte biri mutlaka bir tarikata bağlı. Tarikat okul ve yurtlarındaki öğrenci sayısı 210 bin dolayındadır (üniversiteler hariç). 4 binin üzerindeki özel yurdun 2 bin 480’i bir tarikatla bağlantılıdır. Tarikatlara bağlı yurtların kapasitesi 380 bin. Bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı 224 bini buluyor. Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850 bin Suriyeli çocuk yaşamaktadır. MEB’in 2017 tahminlerine göre, 490 binden fazla Suriyeli çocuk ülkenin çeşitli yerlerinde okullara kayıtlı durumda, buna karşın 380 bin çocuk ise okula gidememektedir. Kayıtlı olmayanlar bu rakamlara dâhil değilken, kayıtlı olmasına rağmen okula düzenli olarak gidemeyen mülteci çocukların rakamı ise net değildir. Bu durum yüz binlerce Suriyeli mülteci çocuğu kayıp kuşak olduğunun, her türlü istismarla yaşamak zorunda kaldıklarının, korunmadıklarının ilanıdır” ifadelerini kullandı.

Coşkun, paylaştığı “Yaşam hakkı” verilerinde ise, 2009’dan 2017 yılına kadar 18 ila 21 yaş arasında 68 çocuk ve gencin yaşamını yitirdiğini ve ölümlerin “şüpheli” olarak olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre, çocuklarla ilgili son 3 yılda 18 işkence başvurusu yapıldığı, çocuk tutuklu ve hükümlülere kötü muamele ve işkence iddialarıyla ilgili 2015 yılında 4, 2016 yılında 4, 2017 yılında ise 10 başvuru yapıldığı kaydedildi.

Yaklaşık 700 çocuğun anneleriyle birlikte cezaevinde olduğu ifade edildi.