İHD Başkanı: Beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde

İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, HDP milletvekili Leyla Güven'in açıklama yapacağını, beklentinin açlık grevlerinin son bulması yönünde olduğunu aktardı. HDP'li Gergerlioğlu, ''Çok olumlu gelişmeler var ve herkeste iyimser bir hava var'' dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, HDP milletvekili Leyla Güven’in açlık grevleriyle ilgili olarak yarın açıklama yapacağını söyledi. Türkdoğan, "İçeriğini bilmiyorum ama beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde” diye konuştu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise açlık grevleriyle ilgili, "Çok olumlu gelişmeler var ve herkeste iyimser bir hava var. Herkes artık grevin bittiğinin açıklanmasını bekliyor” diye konuştu

Duvar'da yer alan habere göre; Abdullah Öcalan’ın ailesi ve avukatlarıyla görüşmesine izin verilmesi talebiyle yapılan açlık grevlerinin, yarın sona ereceği iddia edildi. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, 197 gündür açlık grevinde olan HDP milletvekili Leyla Güven’in yarın basın açıklaması yapacağını söyledi. Türkdoğan, “Açıklama açlık grevlerine ilişkin olacak. İçeriğini bilmiyorum ama beklenti açlık grevlerinin son bulması yönünde” dedi.