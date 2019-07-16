İhalesi sonuçlanamayan yol için servet harcandı

Henüz ihalesi bile sonuçlanmamış olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu otoyol projesi için 1 milyon 727 bin lira harcandığı ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel’in soru önergesine gelen yanıtla, henüz ihalesi bile sonuçlanmamış olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu için 1 milyon 727 bin lira harcandığı ortaya çıktı.

Yapım süresi 4 yıl olan ve 2023’te hayata geçmesi planlanmış olan otoyol projesine ihale sonuçlandırılamadığı için başlanamamıştı. Daha önce ihaleye çıkan ve 6 firmanın ihale şartnamesi satın aldığı projenin ÇED raporu hazırlanması aşamasında harcama yapıldığı iddia edilirken, CHP’li vekile verilen yanıtta ihalenin yeniden açılmasıyla ilgili herhangi bir bilgi ise yer almadı.