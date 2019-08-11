İhale tartışması AKP'lileri karşı karşıya getirdi

AKP Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ihale nedeniyle sosyal medya hesabından birbirine girdi. Çakır yazılı açıklama yaparak, '20 bin liraya yapılacak bir işin bırakın 2 milyon liraya ihale etmek, böylesi bir ihaleye hazırlık evrakı düzenlemek bile suça teşebbüstür' dedi.

AKP Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ve AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan arasındaki ihale tartışması büyüdü.

AKP’li Başkan Selahattin Gürkan katıldığı bir televizyon programında, “2 milyon liraya verilmiş olan altyapı ihalesini iptal ederek kendimiz sadece 20 bin liraya yaptık” diye konuşurken, AKP'li vekil Ahmet Çakır bu durumun gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

'BÖYLESİ BİR EVRAKI HAZIRLAMAK BİLE SUÇA TEŞEBBÜSTÜR'

malatyatekhaber.com'da yer alan habere göre, Çakır yazılı açıklama yaparak şunları söyledi;

“Aziz hemşehrilerim, aldığımız aile ve teşkilat terbiyesi gereği bu tür iftiralara cevap dahi vermek istemiyoruz ama gerçekten müfteriler had, hudut bilmiyorlar; gayri ahlaki bir şekilde ve sistematik olarak saldırıyorlar. Anlayışınızı istirham ediyorum. Başkanlığını yaptığım dönemde, Büyükşehir Belediyemizde çalışmadığı halde maaş alan personeller olduğu, harici maaş ödemelerinin yapıldığı, trilyonlarca liraya ihale edilen işlerin ihalelerinin iptal edilerek Belediye imkanlarıyla 20 bin TL’ye yapıldığı iddiaları iftiradır. Milletimizin aklıyla dalga geçmektir. 20 bin liraya yapılacak bir işin bırakın 2 milyon liraya ihale etmek, böylesi bir ihaleye hazırlık evrakı düzenlemek bile suça teşebbüstür”