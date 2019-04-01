Iğdır'da kazanan parti yine değişti

Iğdır’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı. İlk sıradaki parti MHP'yken son girilen sonuçlarla birlikte HDP belediyeyi kazanan parti oldu.

Iğdır’da sandıkların yüzde 100’ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Iğdır Belediye Başkanlığı’nı HDP Eşbaşkan Adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik yüzde 50,12’yle kazandı. MHP’li İsa Yaşar Tezel ise yüzde 46,65’le ikinci oldu.

İlk sonuçlarda 0,04 farkla AKP ve İyi Parti’nin de destek verdiği Tezel ilk sırada yer alıyordu. Sandıkların yüzde 81’i açıldığında HDP yüzde 2,11 farkla öne geçti.

Açılan sandık sayısı yüzde 92’ye yükseldiğinde yeniden MHP ilk sıraya yükseldi. Verilerin saat 02.26’da güncellenmesiyle HDP birinci oldu. Sonuçlar şu şekilde: