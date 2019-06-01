Iğdır’da çatışma: Üç asker hayatını kaybetti

Iğdır’da Türkiye-İran sınırında güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada üç asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.

Iğdır’da Türkiye-İran sınırında güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonucu çıkan çatışmada üç asker hayatını kaybetti, dört asker yaralandı.

Aralık ilçesi yakınlarında çıkan yaralanan askerler Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Çatışmada ağır yaralanan bir asker daha sonra tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi’nde doktorların yaptığı müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri, bugün düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilecek.

Çatışma sonrası Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da Iğdır’a geldiği bildiriliyor.