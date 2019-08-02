İGA'dan ‘taksi yolu’ açıklaması: Çökmedi, montaj çalışması başladı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, çöken taksi yolunun pilotların şikayeti üzerine bakıma alındığı yönündeki haberi yalanladı. İGA’nın açıklamasına göre taksi yollarının yüzey altına yerleştirilmesi planlanan trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlandı. Sözkonusu montaj çalışmasının inşa sırasında neden yapılmadığı ise belirtilmedi.

İstanbul Havalimanı’nda taksi yollarından birinin çöktüğü ve pilotların şikayeti üzerine önceki günlerde yolun kapatılarak bakım çalışmasına alındığına ilişkin haberler üzerine, havalimanı işletmecisi İGA’dan açıklama yapıldı.

Taksi yolunun çöktüğü iddiasını yalanlayan İGA, taksi trafiğini hızlandırmak üzere yüzey altına loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarının başlatıldığını kaydetti. Sözkonusu montaj çalışmasının inşa sırasında neden yapılmadığına ilişkin bir bilgi ise verilmedi.

İGA’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Daha önce de açıkladığımız üzere, İstanbul Havalimanı’nda taksi trafiğini hızlandıracak çalışmalar tüm hızıyla sürmektedir. Bu kapsamda, taksi yolları yüzey altına yerleştirilmesi planlanmış trafiği hızlandıracak loop sensörleri, mikrodalga bariyerleri, kumanda kontrol panelleri ve stop bar montaj çalışmalarına başlanmış olup, haberde belirtildiği gibi taksi yolunun çöktüğü iddiası doğru değildir. Ayrıca özellikle belirtmek isteriz ki; yapılan bu çalışmalar esnasında kış öncesi yapılması planlanan taksi yolu asfalt ve boya tamir bakım çalışmaları da uygulamaya sokulmuştur. Bu çalışmalar, uçak trafiğini hiçbir şekilde etkilememekte ve tüm uçuşlar planlandığı şekilde yapılmaktadır.”

