İGA'dan intihar ettiği belirtilen güvenlik işçisine ilişkin açıklama

İstanbul Havalimanı'nda intihar ettiği belirtilen güvenlik işçisi İbrahim Layık'a ilişkin çalıştığı firma İGA Güvenlik'ten açıklama geldi. Açıklamada, 'Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur' denildi. İbrahim Layık'ın abisi, 'Aldığımız bilgiye göre kardeşimin iş çıkışı olaydan önce verilmiş. Yine telefonu sıfırlanmış. Bu nedenle de bize göre bu şüpheli bir ölümdür' demişti.

İstanbul Havalimanı’nda çalışırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından intihar ettiği belirtilen güvenlik işçisi İbrahim Layık hakkından İGA Güvenlik bir açıklamaya yaptı.

İşten çıkarılma iddialarının yalanladığı açıklamada, "Merhum, üzücü olaydan önce kendi isteğiyle İGA İnsan Kaynakları Müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurarak, istifasını sunmuştur. Kendisi kalmaya ikna edilmeye çalışılmasına rağmen istifasına gerekçe olarak da ailevi nedenleri göstermiştir. İstifa dilekçesi halihazırda İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğümüzde bulunmaktadır" denildi.

İntihar ettiği belirtilen İbrahim Layık'ın abisi, kardeşinin intihardan önce işten çıkarıldığını belirtmiş, "Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız" demişti.