İGA'da iki şirketten biri daha gidiyor iddiası

İstanbul Havalimanı’nda Kolin İnşaat’ın yüzde 20 hissesini Kalyon’a devretmesinden sonra bir hissedarın daha ayrılmak üzere olduğu iddia edildi.

Resmi açılışı 29 Ekim 2018’de yapılan İstanbul Havalimanı’nda ortaklar arasında hisse devirlerine bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi. Bir süre önce Kolin İnşaat’a ait yüzde 20 hisseyi Kalyon İnşaat’ın devralmasından sonra bir hisse devrinin daha olmasının beklendiği ileri sürüldü.

AirportHaber’in haberine göre, Kolin İnşaat’a ait yüzde 20 hisseyi devralmasıyla yüzde 40 hisseye ulaşan ve büyük ortak durumuna gelen Kalyon İnşaat, yüzde 20’lik diğer hissenin de sahibi olmak için harekete geçti.

Kalyon İnşaat’ın, yüzde 20’şer hisseye sahip olan Cengiz İnşaat’ın ya da Mapa İnşaat’ın hisselerini almak için hazırlandığı ileri sürüldü.

KALYON YÜZDE 60’IN SAHİBİ OLACAK

Bu alımın gerçekleşmesi halinde İstanbul Havalimanı’nda üç ortak ile yola devam edilecek. Kalyon İnşaat yüzde 60 hisse ile büyük ortak konumuna ulaşacak. Limak ve Mapa veya Cengiz İnşaat'tan biri ortak olarak devam edecek. Kalan iki firmanın toplam hisse oranı ise yüzde 40 olacak.

