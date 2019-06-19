'İGA işten çıkışını vermiş, olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız'

İstanbul Havalimanı’nda çalışırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından intihar ettiği belirtilen İbrahim Layık'ın ağabeyi Ömer Layık, olaydan önce kardeşinin İGA’dan iş çıkışının verildiğini vurgularken, 'Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız' dedi.

İstanbul Havalimanı’nda çalışırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından intihar ettiği belirtilen İbrahim Layık ağabeyi Ömer Layık, konuya ilişkin açıklamada bulundu.



Layık’ın ölümünün şüpheli olduğu konusunda ısrarcı olan ailesi, olayın tüm yönleri ile araştırılmasını istediklerini söyledi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, ağabey Ömer Layık, kardeşinin ölümünün ardından kamuoyunda çıkan “Sevdiği kadının kendisini Kürt olduğu için reddettiği” yönündeki iddialarla ilgili “Kardeşim bu şekilde intihar edecek biri değil. Biz halen olayın şüpheli olduğunda ısrarcıyız” dedi.

Kardeşinin bağlı olduğu şirketin şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi vermediğini kaydeden ağabey Layık, “Aldığımız bilgiye göre kardeşimin iş çıkışı olaydan önce verilmiş. Yine telefonu sıfırlanmış. Bu nedenle de bize göre bu şüpheli bir ölümdür” ifadesini kullandı.