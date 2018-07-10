İfadesi alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifade vermek üzere götürüldüğü emniyette 'Yaşasın Hayat, Yaşasın Tiyatro' ve 'Darbenin siyasi ayağı araştırılsın' mesajları nedeniyle hakkında iki ayrı dosya bulunduğunu öğrendi. Suçlamaları reddeden Aydın serbest bırakıldı.

Tiyatrocu ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifade vermek üzere götürüldüğü Beyoğlu Emniyet Amirliği'nde hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iki dosya bulunduğunu öğrendi. Suçlamaları reddeden Orhan Aydın serbest bırakıldı. Aydın'a emniyet çıkışında, Bedri Baykam ile Gezi direnişinde yaralananlardan Erdal Sarıkaya da destek verdi.



Aydın emniyet çıkışında paylaştığı mesajında, dosyalardan birinin Twitter üzerinden Şubat ayında yaptığı bir açıklamada "Darbenin siyasi ayağı araştırılsın" dediği için Antalya'da yapılan ihbarın ardından "darbecilik" suçlamasıyla açılan dava olduğunu söyledi. Aydın, ikinci dosyanınsa 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı "Yaşasın hayat, yaşasın tiyatro" mesajı nedeniyle de Erzurum'dan hakkında yapılan "darbeci" ihbarı olduğunu bildirdi.

Hakkımda 2 dosya var.

Yaşasın Hayat Yaşasın Tiyatro dediğim için Erzurum’dan

“darbeci” diye ihbar edilmişim, diğeri Antalya’dan ihbar “Darbenin siyasi ayağı araştırılsın” dediğim için “darbecilikten” dava açılmış.

Reddettim ve Serbest bırakıldım.

YAŞASIN TİYATRO YAŞASIN HAYAT. — orhan aydın (@orhanaydin6) 10 Temmuz 2018

Sosyal Medya Paylaşımlarım İçin Beyoğlu Emniyet Amirliği Güvenlik Şubeye Getirildim.

Başkanlık ve Demokrasi! — orhan aydın (@orhanaydin6) 10 Temmuz 2018

Aydın'ın ihbar konusu olan twiti şöyle: