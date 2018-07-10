İfadesi alınan Orhan Aydın serbest bırakıldı

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifade vermek üzere götürüldüğü emniyette 'Yaşasın Hayat, Yaşasın Tiyatro' ve 'Darbenin siyasi ayağı araştırılsın' mesajları nedeniyle hakkında iki ayrı dosya bulunduğunu öğrendi. Suçlamaları reddeden Aydın serbest bırakıldı.
Haber Merkezi
Salı, 10 Temmuz 2018 13:34

Tiyatrocu ve soL yazarı Orhan Aydın, bugün ifade vermek üzere götürüldüğü Beyoğlu Emniyet Amirliği'nde hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili iki dosya bulunduğunu öğrendi. Suçlamaları reddeden Orhan Aydın serbest bırakıldı. Aydın'a emniyet çıkışında, Bedri Baykam ile Gezi direnişinde yaralananlardan Erdal Sarıkaya da destek verdi.

Aydın emniyet çıkışında paylaştığı mesajında, dosyalardan birinin Twitter üzerinden Şubat ayında yaptığı bir açıklamada "Darbenin siyasi ayağı araştırılsın" dediği için Antalya'da yapılan ihbarın ardından "darbecilik" suçlamasıyla açılan dava olduğunu söyledi. Aydın, ikinci dosyanınsa 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla sosyal medyada paylaştığı "Yaşasın hayat, yaşasın tiyatro" mesajı nedeniyle de Erzurum'dan hakkında yapılan "darbeci" ihbarı olduğunu bildirdi.

Aydın'ın ihbar konusu olan twiti şöyle:

 