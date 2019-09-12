İETT Genel Müdürlüğü'ne yeni atama

İETT Genel Müdürlüğü'ne Hamdi Alper Kolukısa atandı.

İstanbul Elektrikli Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü görevine Ahmet Bağış'ın yerine Hamdi Alper Kolukısa atandı.

HAMDİ ALPER KOLUKISA KİMDİR?

Hamdi Alper Kolukısa, 1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Kolukısa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu.

Kolukısa Jandarma Genel Komutanlığı’nda teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yapan Kolukısa, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği, UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapıyordu.