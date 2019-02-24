İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri yaşandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)