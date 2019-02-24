İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri yaşandı.
Pazar, 24 Şubat 2019 10:00

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
08.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
17.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
18.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) 
20.30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)