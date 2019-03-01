İDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.
Cuma, 01 Mart 2019 07:25

 

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler şöyle:

07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş 
07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 
07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı 
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 
12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma