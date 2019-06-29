İdlib'de gözlem noktasına saldırıyı Rusya durdurmuş

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin İdlib kentinde bulunan gözlem noktasına Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen top atışlarının Rusya'nın aracılığıyla sona erdirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin İdlib kentinde TSK’nin gözlem noktasına yapılan top atışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen top atışlarının Rusya'nın aracılığı ile sonlandırıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi:

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır. Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir. Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.

Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarından biri geçtiğimiz gün de vurulmuş, bir asker hayatını kaybetmişti.