İddia: Babacan Erdoğan ile görüştü, yakında AKP’den ayrılacak

Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, AKP’den ayrılıp yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Ali Babacan’ın Erdoğan ile görüştüğünü ve 10 gün içinde AKP’den ayrıldığını duyuracağını öne sürdü.

Eski AA Genel Müdürü ve eski Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Ali Babacan’ın 10 gün önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığını ve bir hafta 10 gün içinde AKP’den ayrılacağını öne sürdü.

Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın programında konuşan Kemal Öztürk şunları söyledi:

“Sanıyorum bir hafta ya da 10 gün içerisinde sayın Ali Babacan AKP’den ayrıldığını duyuracak. Sanırım 10 gün önce, benim edindiğim bilgiler (doğruluğunu kaynaklarımdan teyit ettim ama yine de ihtiyatlı konuşmuş olayım) sayın cumhurbaşkanımızla sayın Babacan’ın bir görüşmesi olduğu, bunun talebinin sayın Babacan’dan geldiği ve sayın Babacan da partiden, kurucu olarak da parti üyeliğinden ayrılacağını bir şekilde ifade etmiş.

Bu zaten bilinen bir şeydi ama bu somutlaşmış bir diyalogla da bizzat kendisi tarafından iletilmiş oldu. Bu ciddi bir hamledir, ciddi bir çıkıştır. AK Parti’yi de çok doğrudan etkileyecek bir çıkıştır. Sayın (Abdullah) Gül sayın Babacan’la beraber nasıl bir parti kuracaklar, sanırım merkez sağa oturan bir partiden bahsediyorlar.”

