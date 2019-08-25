İddia: 5 general TSK'dan istifa etti

TSK'da en az beş generalin emeklilik dilekçesi verdiği iddia ediliyor. Generallerin, Yüksek Askeri Şura'da belirlenen terfi ve tayinlere tepki olarak emeklilik dilekçesi verdiği söyleniyor.

OdaTV'de yayımlanan bir haberde TSK'da birçok generalin emeklilik dilekçesi verdiği öne sürüldü. Çok sayıda generalin son Yüksek Askeri Şura'da alınan terfi ve tayinlere tepki olarak emeklilik dilekçesi verdiğinin belirtildiği haberde şu ana kadar emeklilik kararı veren en sürpriz ismin Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Erkal Kuzuoğlu olduğu söyleniyor.

Habere göre, çok sayıda general emeklilik dilekçesi verdi, bunlar içinde isimleri belli olan beş isim Tümgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Tuğgeneraller Ömer Faruk Bozdemir, Uğur Bülend Acarbay, Recep Özdemir ve Ertuğrul Sağlam. Bu isimler dışında da emeklilik taleplerinin olduğu, önümüzdeki günlerde tablonun netleşeceği iddia ediliyor.