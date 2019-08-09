İddaa'dan sonra Milli Piyango da Demirören'in

Varlık Fonu'nun Milli Piyango ihalesini Demirören'e ait Şans Dijital A.Ş. ile İtalyan ortağı Sisal Group kazandı. Geçen yıl İddaa ihalesini de alan Demirören, Milli Piyango'nun 10 yıllık işletme hakkını elde etti.

Önceki yıl Varlık Fonu’na devredilen ve “10 yıllık işletme hakkı devri” ihalesine çıkılan Milli Piyango, Demirören-Sisal Group ortaklığının oldu. Demirören geçen yıl da İddaa ihalesini almıştı.

Milli Piyango ihalesi için geçen hafta teklifler toplanmış ve davet usulü ihaleye katılan Doğan Online-Intralot, IGT, Sazka ve Demirören–Sisal Group teklif vermişti.

Yeni şartnameye göre Demirören'in sahibi olduğu Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler A.Ş. ile İtalyan ortağı Sisal Group'un verdiği ifade edilmişti. Buna göre Türkiye Varlık Fonu salı günü firmaları yeniden davet etti ve şartnamenin değiştiğini söyledi. İlk şartnamede ilk yıl için 7,5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme isteniyordu. Yeni şartnamedeyse 10 yıl için bugünkü değeriyle 28 milyar liralık hasılat istendi. Bu rakamın yıllık 9,5 milyar liraya denk gelmesi üzerine üç firma bugün düzenlenen yeni ihalede teklif sunmadı. Tek teklif Demirören ve İtalyan ortağı Sisal Group'tan geldi.

Öte yandan Varlık Fonu, ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada kaç teklifin verildiği bilgisini paylaşmadı ve en iyi teklifin, 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira ile İtalyan Sisal ve Demirören Grubu'na ait Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler AŞ'nin ortaklığıyla kurulan girişim grubuna ait olduğunu belirtti.

Varlık Fonu'nun açıklamasında ortaklığın bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranı teklif ettiği ve taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü değerinin 28 milyar 119 milyon lira olduğu belirtildi.

Demirören geçen yıl ABD'li ortağıyla birlikte girdiği Spor Toto'nun İddaa ihalesini kazanmıştı.

Milli Piyango, 6 Ocak 2017’de çıkarılan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanvekili olduğu Varlık Fonu’na devredilmişti.

