İdare hukukçusu Günday: Binali Yıldırım adaysa istifa etmeli, nokta!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına ilişkin hukuki tartışmalar sürerken, idare hukukçusu Metin Günday, 'Eğer adaysa istifa etmeli, ben söylemiyorum, anayasa söylüyor, nokta' dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İstanbul adaylığı tartışılırken, Yıldırım'ın bulunduğu makamdan istifa edip etmeyeceği de gündem konusu haline geldi.

İdare hukukçusu Metin Günday, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Binali Bey, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olacaksa,TBMM Başkanlığından istifa etmelidir. Bunu ben söylemiyorum. Anayasa (md. 94/son) söylüyor. Sn. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'nin 'İstifaya gerek yok' sözlerinin hukuki hiçbir anlamı ve değeri yoktur... Nokta!"