'İdam tartışması meselenin özünü örtüyor' Küçükçekmece'de çocuk istismarı davası

Küçükçekmece'de istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun duruşması bugün görülüyor. Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasında konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, istismarın artış nedenlerinden birinin, çocukların korunmaması ve önleyici mekanizmaların çalıştırılmaması olduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Nisan ayında istismara uğrayan 5 yaşındaki çocuğun duruşması bugün görülüyor.

Duruşma öncesinde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı okuyan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, çocukların korunmamasının ve önleyici mekanizmaların çalıştırılmamasının, istismarın artış nedenlerinden olduğuna değindi. Ataselim hem Emine Bulut cinayetinde hem de bu davada kanunların ve bağlayıcı sözleşmenin uygulanmıyor olmasının da istismar ve ölümlere götüren en önemli etkenlerden olduğunu söyledi. İstanbul Sözleşmesi'nin kadın cinayetlerini durdurmak için tartışılıyor olmasının bile vahim bir tablo olduğunu söyleyen Ataselim, dava açısından da Çocuk Hakları Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekliliğini vurguladı.

'İDAM TARTIŞMALARI MESELENİN ÜZERİNİ ÖRTÜYOR'

İstismar ve kadın cinayeti davalarında failin yabancı uyruklu olmasının hemen gündeme getiriliyor olmasının esas meselenin üzerini örttüğünü de anlatan Ataselim, meselenin failin etnik kökeni ya da geldiği yer olmadığı, somut halde devletin önleyici mekanizmaları işlemeyişi olduğunu söyledi. Ataselim, bu tür davalarda idamın gündeme getiriliyor olmasının da benzer nedenleri olduğunu, bu yaklaşımın toplumsal sorunlara hiçbir çözüm getirmeyeceğini belirtti.

İstismara uğrayan çocuğun babası da, davanın sonuçlanması ve sürecin en iyi şekilde ilerlemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Davanın avukatı da bugün sokaklarda olması gereken çocukların dışarıda güvende olmadığını ve devletin önleyici, koruyucu mekanizmalarını geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha önce de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde yaşanan cinsel saldırı nedeniyle mahalleli eylem yapmıştı.

