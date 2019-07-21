İcra patlaması: Her üç kişiden birinin icra dosyası var

Türkiye'de her 3 kişiden biri icralık şekilde yaşıyor. Bankalara olan kredi borcu 2,7 trilyon TL’yi aşmış durumda. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 20 milyar liraya dayandı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘İcra ve iflas dosyası sayısına ilişkin’ yazılı soru önergesine Bakan Gül’den yanıt geldi.

Gürer yanıtlanması istemiyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, “Ülkemizde icra dairesi sayısı kaçtır? Ülkemizdeki icra dairelerinde bulunan icra ve iflas dosya sayısı kaçtır? Ülkemizde 2017 ve 2018 yılları arasında açılmış kaç adet icra ve iflas dosyası vardır? İcra ve iflas dosyalarının adet bazında yoğunluk gösterdiği ilk on il hangileridir?” şeklindeki soruları yöneltmişti.

TÜRKİYE’DE 900 İCRA DAİRESİ VAR

Gül yanıtında, “İstenilen ayrıntıda bilgi sunulamamakla birlikte, yıllar itibarıyla dosya türü ve sayışma göre tutulan icra müdürlüklerine ait istatistiklere Bakanlığımız Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün "http://www.adlisicil.adalet.gov.tr" adresli internet sitesinden ulaşılması mümkün olabilecektir. Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 02/04/2019 tarihi itibarıyla Ülke genelinde toplam 900 icra dairesi bulunduğu anlaşılmıştır” dedi.

'3 KİŞİDEN BİRİ İCRALIK, BİREYSEL KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI 20 MİLYAR LİRAYA DAYANMIŞ'

Gürer verilen yanıta ilişkin açıklamasında, “Ülkemizde, faize ve krediye bulaşmamış vatandaş kalmadı. Ülke halkı borçlu bir hale geldi. 3 kişiden biri icralık bir şekilde yaşıyor. Ekonominin tüm kesimlerinin bankalara olan kredi borcu 2,7 trilyon TL’yi aşmış durumda. Buna rağmen enerji, inşaat gibi en riskli sektörlere kamu bankaları eliyle kredi verilmeye devam ediyor. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 20 milyar liraya dayanmış. 5 milyon üniversite mezunu borç batağında. Doğal olarak icra dairesi sayısı da artmış. Ne acı. Sayın Bakan, “istenilen ayrıntıda bilgi verilmemekte” diyerek önemli sorularıma yanıt vermemiş.http://www.adlisicil.adalet.gov.tr adresine yönlendirmiş. Buraya girip bakmayı bizde biliyoruz fakat istediğimiz sorulara yanıtlar burada yer almıyor” dedi.