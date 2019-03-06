İcra Müdürlüğü iflas eden Fleetcorp'un 26 bin aracını yarı fiyatına satışa çıkardı

Fleetcorp'un iflasının ardından, 26 bin araç İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından yarı fiyatına satılığa çıkarıldı.

Türkiye'de 26 bin araçlık filosu ile faaliyet gösteren Fleetcorp'un iflasıyla birlikte bünyesindeki araçlar, İstanbul İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

Alacaklı bankalara ve finans kurumlarına toplam 1.3 milyar TL borcu olan firmanın iflası ile birlikte İstanbul'daki birçok otopark bu firmaya ait araçlarla dolma noktasına geldi.

İcra yoluyla araçları satan firmanın yetkilisi Caner Çakı, "Bir süre önce faaliyetlerine son veren Türkiye'nin en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Fleetcorp resmen iflas etti. Bu dev kiralama şirketinin araçları yarı fiyatına satışa çıkmış durumda. İhaleye girecek olan vatandaşlarımız mutlaka bu araçları piyasa değerinin altında alacaktır. Bu arada 26 bin araçlık bir filodan bahsediyoruz ve bu filonun değeri bir servettir" dedi.