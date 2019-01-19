İcra dosyalarında yüzde 150 artış

Son 10 yılda icra dosyaları yüzde 150 artarak 20 milyona yaklaştı. Toplam borç ikiye katlandı, vergiler arttı, milli gelir dolar cinsinden azaldı.

Dış borç oranı 2002 seviyesine kadar yükselen Türkiye’de borçlu olmayan kesim kalmadı. CHP’nin hazırladığı “asgari ücret” konulu politika notu, “hane halkı borç miktarı”nın AKP iktidarında 6,7 milyar TL’den 540 milyar TL’ye yükseldiğini ortaya koydu.

Öte yandan ekonomik krizle beraber icralık olan yurttaşların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

Birgün gazetesinin haberine göre, 2008’de 8 milyon olan icra dosyası sayısı, 2018’de yüzde 150 artarak 20 milyona yaklaştı.

Konuyla ilgili Ankara İcra Mahkemeleri önünde basın açıklaması yapan CHP milletvekili Gürsel Tekin ekonomik sorunlar nedeniyle icralık olanların hızla arttığını açıkladı. Son 16 yılın icra dosyası verilerini açıklayan Tekin, “AKP iktidara geldiğinde, 2002’de icra dosyası sayısı sadece 8 milyondu. 2016’da 13 milyon 500 bine çıktı. Bugün ise neredeyse 20 milyona ulaştı” dedi. 20 milyon icra dosyası olan bir ülkede ekonominin sürdürülemez olduğunu belirten Tekin, icra borcu sebebiyle başta İstanbul olmak üzere 7 büyükşehirde her gün intihar eden onlarca yurttaşın olduğuna dikkat çekti.

SON 10 YILDA TÜRKİYE NEREDEN NEREYE GELDİ?

2008'den günümüze dek, hazine her yıl giderek artan hızda borçlandı. Hazine borcu artmakla kalmadı, özel sektörün döviz cinsinden borcu yüzde 62 artarak 305 milyar doları buldu. Kişi başına borcu ise 4 bin dolardan 5 bin 500 dolara yükseldi. Hazine giderleri arttı, kişi başına gelirin azaldı, yurttaşın vergi yükü arttı. Enflasyon ise ikiye katlandı.

Gazetenin derlediği veriler şöyle:

HAZİNE’NİN TOPLAM DIŞ BORCU

2008: 78,3 milyar dolar

2018: 137 milyar dolar

ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU

2008: 188,4 milyar dolar

2018: 305,8 milyar dolar

TÜRKİYE’NİN TOPLAM DIŞ BORCU

2008: 280,8 milyar dolar

2018: 448,4 milyar dolar

KİŞİ BAŞINA BORÇ TUTARI

2008: 4 bin dolar

2018: 5 bin 500 dolar

DIŞ BORCUN MİLLİ GELİRE ORANI

2008: yüzde 36,2

2018: yüzde 53,8

HÜKÜMET HARCAMALARI

2008: 227 milyar TL

2018: 830,4 milyar TL

VERGİLER

2008: 172,2 milyar TL

2018: 644 milyar TL

BORÇLANMA İHTİYACI

2008: 15,4 milyar TL

2018: 101,1 milyar TL

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA

2008: 765 milyar dolar

2018: 714 milyar dolar

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR

2008: 10 bin 692 dolar

2018: 8 bin 716 dolar

ENFLASYON

2008: yüzde 10,1

2018: yüzde 20,3