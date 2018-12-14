'İçme suyu borularının yüzde 25’i asbestli'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Asbestli boru hatlarının yüzde 75'i değiştirilmiştir' derken, içme suyu borularının yüzde 25'inin asbestli olduğunu ortaya koydu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, kansere neden olan asbestli içme suyu borularıyla ilgili uyarıda bulundu.

Bakan Turhan’a çeşitli sorulan yönelten Gürer, “Kanser dâhil hastalıklara neden olan asbestli içme suyu borusu kaç belediye ve beldede halen var, araştırıldı mı? Asbestli bina yıkımları kontrol ediliyor mu? İller Bankası, bini aşkın belediyede asbestli su borusu kullanıldığını belirtiyor. ‘Bir bölümü değiştirildi’ demişti, değiştirilmeyenlerin durumu ne olacak?” şeklindeki sorularına yanıt verilmesini istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorularına yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kemerhisar Belediyesi içme suyu asbestli boruların değişimi için İLBANK tarafından proje çalışmalarına başlanmış, finansman çalışmaları devam etmektedir. 2000 yılından bu yana asbestli boru kullanılmamaktadır. Asbestli boru hatlarının da yüzde 75'i değiştirilmiştir” dedi.

Gürer yaptığı açıklamada, “Bakan açıklamasından da anlaşılıyor ki hala ülkemizde içme suyu borularının %25’i asbestli. Bir an önce Türkiye genelinde bir tarama yapılarak asbestli su borularının bulunduğu yerler tespit edilmeli ve sağlıklı su borularıyla değiştirilmelidir” şeklinde konuştu.