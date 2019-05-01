İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: 145 kişi hakkında yasal işlem

İçişleri Bakanlığı 1 Mayıs kutlamalarına katılan 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 1 Mayıs kutlamalarında 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

1 Mayıs dolayısıyla "67 ilde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 138 etkinlik düzenlendiğini" kaydeden bakanlık, açıklamasında "korsan" diye nitelediği 16 gösteriye katılan 145 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler ile çeşitli nedenlerle toplam 137 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs kutlamalarında Beşiktaş'ta 55, Şişli'de 40, Beyoğlu'nda 35, Kağıthane'de 4 ve Bakırköy'de 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.