İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK operasyonunda 735 kişi gözaltına alındı

'PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine' yönelik yapıldığı söylenen operasyonda 735 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine" yönelik operasyonlarda 735 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"15 Șubat 1999 tarihinde teröristbașının yakalanarak ülkemize getirilișini protesto etmek amacıyla ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi. 156 operasyonda 685 șahıs gözaltına alınırken, protesto eylemi yapan 50 șahıs da yakalandı. 15 Șubat kapsamında gözaltına alınarak yakalanan toplam şüpheli sayısı ise 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 6 adet uzun namlulu silah, 32 adet av tüfeği, 14 adet ağır silah mühimmatı, 19 adet tabanca (6'sı kurusıkı), 3 bin 441 adet muhtelif mühimmat/fişek, 1 adet el bombası 20 kg TNT, 225 kg amonyum nitrat, 16 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor."