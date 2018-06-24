İçişleri Bakanlığı: En olaysız seçimi gerçekleştirdik

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri son dört seçim içerisinde ‘en az olaysız’ seçim oldu.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, saat 17.00’ye kadar süren oy verme işlemlerinde 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklanan toplam 362 olay gerçekleştiği ileri sürüldü.

Daha önceki seçimlerle karşılaştırıldığında sayısının son 4 seçim içerisinde "en az olaylı" geçen olduğunu iddia eden İçişleri Bakanlığı açıklamasında, 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 kişi hakkında seçime yönelik olaylar nedeniyle yasal işlem yapıldığı da bildirildi.

Açıklamada, Erzurum'da 2 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayın seçimle herhangi bir ilgisi olmadığı, kişiler arasındaki husumetten kaynaklandığı belirtildi.