İçişleri Bakanlığı dernek üyelerinin bilgilerini toplayacak

İçişleri Bakanlığı 114 bin 218 dernekle iletişime geçerek 11,1 milyon dernek üyesinin ad, soyad, TC kimlik numarası, meslek, öğrenim durumu, derneğe üyelik tarihi gibi kişisel bilgilerin tamamının 'ivedilikle' bildirilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığı, 2005 tarihli Dernekler Yönetmeliği’nde, 1 Ekim’de değişiklik yaptı. Değişiklikle “Beyanname Verme Yükümlülüğü”nü düzenleyen 83. maddeye yeni bir düzenleme eklendi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre; yeni beyanname formuna göre derneklerin üyelerinin adları soyadlarını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, mesleklerini, üyeliğe kabul tarihleri veya üyelikten çıkma veya çıkarılması tarihlerini bildirmeleri gerekecek.

DEĞİŞİKLİKLER HEMEN YAPILACAK

Derneğin üyeler listesine yeni bir üyenin eklenmesi veya bir üyenin listeden çıkarılması durumunda da bildirim için yeni yılın ilk dört ayı beklenmeyecek.

Listedeki değişikliklerin, değişiklikten sonraki 30 gün içinde beyan edilmesi gerekecek.

Derneğin yabancı üyesi varsa, bunun için de yabancı kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce verilen yabancı kimlik numarasının kayıtlara geçirilmesi gerekecek.

Bu bilgilerin Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın bilişim sistemi DERBİS’e kaydedilmesi gerekecek. DERBİS sistemine üye olmayan derneklerin de bu bilgileri iletmeleri gerekecek.

AKTİF DERNEK SAYISI

Türkiye’de aktif olarak bulunan dernek sayısı 114 bin 218. DERBİS’in son verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 13,74’ü yani 11 milyon 107 bin 101 kişi dernek üyesi.

Bunlardan 8 milyon 798 bin 752’si erkek, 2 milyon 308 bin 349 ise kadın.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCE NASILDI?

Dernekler Yönetmeliği’ne göre; dernek yönetim kurulu başkanları, her yılın ilk 4 ayı içinde, bir önceki yıla ait “Dernek Beyannameleri”ni mülki idare amirliğine vermekle yükümlüydü.

Eski yönetmeliğe göre bu yükümlülüğün gereği olarak dernekler; asıl ve onursal üyelerinin sadece sayısını bildiriyordu. Toplam sayıyı kadın ve erkek olarak ayrı ayrı iletiyordu.

Sadece derneklerin kurucularının ad-soyadlarının, TC kimlik numaralarının, yerleşim yerlerinin öğrenim durumu ve mesleklerinin beyan edilmesi gerekiyordu.